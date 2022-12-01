Украинцам, имущество которых уничтожено или повреждено из-за боевых действий, могут списать кредиты. Условия
Парламент принял закон о приостановлении выплат по кредитам и/или списанию кредита физических лиц, взявших кредит на покупку квартиры или машины, но потерявших их из-за боевых действий или оккупации
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В четверг, 1 декабря, Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №7441-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.
Закон определяет условия приостановки выплат или списания кредитов на жилье и автомобили, поврежденные или разрушенные во время войны.
Закон определяет, что при наличии подтверждающих документов могут получить приостановку платежей по кредиту физические лица – заемщики кредитов на движимое или недвижимое имущество, которое в результате войны:
а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
б) повреждено или уничтожено в результате военных действий.
Также законом предусматривается списание (прощение) кредита. На списание задолженности за жилье имеют право заемщики, у которых недвижимость уничтожена в результате войны. В законе нет ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но определен также ряд условий по такой недвижимости
- по состоянию на 23 февраля 2022 года такое жилье должно быть единственным местом проживания семьи заемщика;
по состоянию на 23 февраля отсутствовала просроченная задолженность по такому договору.
Целью получения кредита, согласно договору, должно быть приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
В таком случае согласно закону кредитор получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Размер компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.
Другие убытки кредитора, такие как неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за средства государства-агрессора.
Относительно ссуд на автомобили закон определил, что аннулирование задолженности возможно для уничтоженного авто при условии, что по состоянию на 23 февраля 2022 года оно:
- было единственным автомобилем в семье заемщика;
- по состоянию на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.
Заемщики могут подать соответствующие заявления в период военного положения и еще в течение трех месяцев после дня его прекращения. Также они должны предоставить кредитору подтверждающие документы.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дополнительно объяснил , какими должны быть шаги претендующих на списание кредита после введения в действие закона (через 30 дней после его опубликования).
- В течение 30 дней Кабмин должен принять необходимые нормативно правовые акты
- После принятия этих актов необходимо зафиксировать в установленном этими актами порядке повреждение или разрушение своего кредитного жилья или уничтожение единственного авто.
- Получить подтверждающие документы.
- Обратиться в банк, в котором был взят кредит, с соответствующим заявлением, приложив подтверждающие документы.
- Верховная Рада Украины 1 декабря одобрила законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время военного положения
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