Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В четверг, 1 декабря, Верховная Рада во втором чтении поддержала проект закона №7441-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

Закон определяет условия приостановки выплат или списания кредитов на жилье и автомобили, поврежденные или разрушенные во время войны.

Закон определяет, что при наличии подтверждающих документов могут получить приостановку платежей по кредиту физические лица – заемщики кредитов на движимое или недвижимое имущество, которое в результате войны:

а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

б) повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Также законом предусматривается списание (прощение) кредита. На списание задолженности за жилье имеют право заемщики, у которых недвижимость уничтожена в результате войны. В законе нет ограничения по площади недвижимого имущества (квартира, жилой дом). Но определен также ряд условий по такой недвижимости

по состоянию на 23 февраля 2022 года такое жилье должно быть единственным местом проживания семьи заемщика;

по состоянию на 23 февраля отсутствовала просроченная задолженность по такому договору.

Целью получения кредита, согласно договору, должно быть приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

В таком случае согласно закону кредитор получает право на компенсацию гражданам Украины за имущество, уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ. Размер компенсации не может превышать основную сумму кредита заемщика.

Другие убытки кредитора, такие как неполученные проценты, являются упущенной выгодой и могут быть возмещены в соответствии с законодательством за средства государства-агрессора.

Относительно ссуд на автомобили закон определил, что аннулирование задолженности возможно для уничтоженного авто при условии, что по состоянию на 23 февраля 2022 года оно:

было единственным автомобилем в семье заемщика;

по состоянию на 23 февраля 2022 года задолженность по такому договору не была просрочена более чем на 7 дней.

Заемщики могут подать соответствующие заявления в период военного положения и еще в течение трех месяцев после дня его прекращения. Также они должны предоставить кредитору подтверждающие документы.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев дополнительно объяснил , какими должны быть шаги претендующих на списание кредита после введения в действие закона (через 30 дней после его опубликования).

В течение 30 дней Кабмин должен принять необходимые нормативно правовые акты После принятия этих актов необходимо зафиксировать в установленном этими актами порядке повреждение или разрушение своего кредитного жилья или уничтожение единственного авто. Получить подтверждающие документы. Обратиться в банк, в котором был взят кредит, с соответствующим заявлением, приложив подтверждающие документы.

Верховная Рада Украины 1 декабря одобрила законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время военного положения

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