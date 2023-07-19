Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Укрытие закрыто во время воздушной тревоги. Что делать? Право находиться в безопасности есть у каждого украинца. Именно поэтому каждый имеет право попасть в укрытие во время воздушной тревоги", - отмечает Центр.

Ближайшее к вам укрытие можно найти с помощью специального чат-бота в Telegram или Viber .

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также поделился видеороликом:

1. Сначала позвоните по горячей линии Коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" - (044) 430-37-13 или 101. Спасатели приедут и откроют укрытие.

2. Далее позвоните в полицию – 102. Полиция зафиксирует, что укрытие было закрыто.