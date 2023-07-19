Украинцам дали советы: что делать, если укрытие закрыто во время тревоги
В четверг, 19 июля, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности дал советы украинцам, которые сталкиваются с закрытыми укрытиями во время воздушной тревоги
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Укрытие закрыто во время воздушной тревоги. Что делать? Право находиться в безопасности есть у каждого украинца. Именно поэтому каждый имеет право попасть в укрытие во время воздушной тревоги", - отмечает Центр.
Ближайшее к вам укрытие можно найти с помощью специального чат-бота в Telegram или Viber .
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также поделился видеороликом:
1. Сначала позвоните по горячей линии Коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" - (044) 430-37-13 или 101. Спасатели приедут и откроют укрытие.
2. Далее позвоните в полицию – 102. Полиция зафиксирует, что укрытие было закрыто.
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