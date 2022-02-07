Украинцам 7 февраля нужно готовиться к вьюге, ветру и гололедице
7 февраля в Украину придут метели, осадки, гололедица и значительный ветер
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе в течение 7 февраля облачно с прояснениями. В западных, северных, а также в Черкасской областях будет мокрый снег и дождь. В Закарпатье ожидаются существенные осадки.
На дорогах, кроме Юга, будет держаться гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы местами будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять +1...+6°C, а в южных областях - +5...+10°C.
В Карпатах - существенный снег, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Также синоптики предупреждают о вьюге. Температура воздуха колеблется от -2...-7°C.
В Киеве погода будет облачной с прояснениями. Днем следует ожидать небольшого мокрого снега и дождя, а также гололедицы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами - 15-20 м/с.
Температура воздуха в Киевской области будет +1...+6°C, а днем - +2...+4°C.
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