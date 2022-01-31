Украинцам 31 января следует ожидать гололедицу, сильный ветер и вьюгу

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



В Украине ожидается небольшой и умеренный мокрый снег. В южных и большинстве западных областей днем существенных осадков не будет. Также синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°C, а на Юге будет составлять +2...+6°C.



В Карпатах днем небольшой снег порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Синоптики предупреждают о вьюге. Температура уезда составит -6...-11°C.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb