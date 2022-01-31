Украинцам 31 января следует ожидать гололедицу, сильный ветер и вьюгу
31 января Украину накроют мокрый снег, метель, гололедица и сильный ветер
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
В Украине ожидается небольшой и умеренный мокрый снег. В южных и большинстве западных областей днем существенных осадков не будет. Также синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2°C, а на Юге будет составлять +2...+6°C.
В Карпатах днем небольшой снег порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Синоптики предупреждают о вьюге. Температура уезда составит -6...-11°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.48
Покупка 28.48Продажа 28.81
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное