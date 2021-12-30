Украинцам 31 декабря и 1 января следует ожидать потепления, осадков и штормового ветра, - синоптик Наталья Диденко
31 декабря и 1 января Украину накроют мокрый снег, дождь и оттепель
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В течение суток 31 декабря на Востоке Украины будет самое холодное - -6...-11°C ночью и -1...-6°C днем. Во второй половине дня выпадет снег.
В западных областях следует ожидать самой теплой погоды. Ночью -1°C. Ночью 0°C. Также будет идти дождь и мокрый снег.
На юге страны будет идти дождь. Днем возможен небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться в промежутке -2...+4°C.
Центральные регионы 31 декабря покроют мокрый снег и местами дождь. Температура воздуха будет составлять около 0°C.
На Севере Украины ночью будет -3-8°C, а днем наступит оттепель повсюду, кроме Сумщины, где следует ожидать -2-4°C. Снег и мокрый снег будут идти преимущественно ночью и утром, а днем существенных осадков не ожидается.
В Киеве 31 декабря ночью и утром будет мокрый снег, возможен периодически дождь. Ночью температура воздуха опустится до -5°C. Днем потеплеет до -1...+1°C. Существенных осадков Наталья Диденко не прогнозирует, но предупреждает об гололеде.
В течение 1 января всю территорию Украины накроет сильный штормовой ветер северо-западного направления.
Ночью в восточных регионах синоптик обещает -5°C, а также предупреждает об гололеде. Днем потеплеет до 0°C. Ночью и утром будет сухая погода, а днем следует ожидать ветра мокрого снега и дождя.
На Западе страны в ночь на 1 января будет +1...+4°C, а днем +4...+8°C. Также будет идти дождь.
В южных областях Наталья Диденко обещает около 0°C ночью +1...+5°C. Периодически будет идти дождь, местами с мокрым снегом.
На Севере Украины ночью также будет дождь. Ночью +1...+6°C.
В Киеве ночью следует ожидать около 0 ° C и дождя. Днем потеплеет до +3...+6°C, местами будет идти дождь. Также будет ветрено.
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