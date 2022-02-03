Украинцам 3 февраля следует ожидать снега, дождя и гололедицы
3 февраля в Украину придут снег, мороз, дождь, гололедица и ветер
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На протяжении 3 февраля в Украине облачная погода. На Востоке и Юго-Востоке страны будут идти дождь и снег. В западных и северных регионах следует ожидать снега. На остальной территории значительных осадков не будет. На дорогах местами будет держаться гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Западе страны кое-где порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха составит около 0°C. На Юге и Востоке Украины она будет колебаться в пределах +1...+6°C, а в Карпатах - мороз до -7...-12°C.
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