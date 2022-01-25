Украинцам 25 января следует ожидать мороза, снега и гололедицы
25 января Украину накроют несильный снег и морозы до -11°C
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Западе Украины днем небольшой снег, температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1°C.
На остальной территории Украины будет идти несильный снег. В большинстве северных регионов будет сухая погода.
Днем температура воздуха будет -2...-7°C. На дорогах Украины местами будет держаться гололедица.
Ветер северный с переходом в западной и северной частях страны на юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве и Киевской области 25 января синоптики осадков не прогнозируют, однако предупреждают об гололеде. Ветер северный с переходом на юго-западный.
Дневная температура в Киеве составит -5...-7°C, а в Киевской области -2...-7°C.
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