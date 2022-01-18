Украинцам 18 января следует ожидать снега, мороза и ветра
18 января в Украине будет небольшой снег, ветер, гололедица и мороз
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду В большинстве областей выпадет снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Дневная температура воздуха в стране колеблется от -4 до +1 °C. На крайнем Юге и Востоке будет около 0 °C. В Карпатах температура воздуха будет днем -4...-9 °C.
Жителям Киева и Киевщины 18 января стоит ожидать небольшой снег и гололедицу. В Киеве дневная температура воздуха составит -4...-6 °C, а в Киевской области - 0...-4 °C.
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