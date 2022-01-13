Украинцам 14 января следует ожидать штормовой ветер, снег и оттепель, - синоптик Наталья Диденко
14 января в Украину придут сильный ветер, осадки и потепление
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .
Она прогнозирует на 14 января сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 м/с, местами – до 25-27 м/с.
На высокогорье Карпат ветер может быть более существенным.
Также в Украине ожидается мокрый снег с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и в Крыму преимущественно будет идти снег.
Также украинцам следует ожидать повышения температуры воздуха до -2...+4°C. Ночью на 14 января в восточных областях будет идти мороз -8...-14°C, в центральных регионах ночная температура воздуха будет -3...-8°C.
В Киеве 14 января будет сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь, днем потеплеет до оттепели.
Наталья Диденко отмечает, что днем 14 января потепление придет во все регионы страны, однако сильный ветер будет нивелировать его.
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