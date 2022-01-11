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Украинцам 11 января следует ожидать сухую погоду, мороз и гололедицу

11 января, 2022 вторник
08:20
Общество

11 января в Украине не будет существенных осадков, однако содержатся гололедица и мороз

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Ветер северный, 5-10 м/с. Существенных осадков синоптики не обещают, однако предупреждают об гололеде на дорогах. Дневная температура воздуха по стране составит -2...-7°C, в Карпатах -7...-12°C.

Жителям юго-восточных областей следует ожидать -3...+2°C.

В Киеве и Киевской области 11 января сильных осадков не будет, на дорогах будет держаться гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. В Киеве температура днем составит около -5°C, а в области достигнет -2...-7°C.

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