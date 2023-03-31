Украинца Трубина признали самым дорогим молодым голкипером мира

Об этом сообщает "Трибуна".

По версии Transfermarkt, голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стоит 18 млн евро - это на уровне с вратарем "Саутгемптона" Базуну - самый высокий показатель среди всех голкиперов до 21 года.

На третьем месте – Люка Шевалье из "Лилля". Француз оценивается в 10 млн. евро. В топ-20 также присутствует Руслан Нещерет из "Динамо" – 19 позиция и стоимость 2 млн евро.