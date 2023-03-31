Украинца Трубина признали самым дорогим молодым голкипером мира
Украинский вратарь Анатолий Трубин возглавил рейтинг самых дорогих голкиперов в возрасте до 21 года
Об этом сообщает "Трибуна".
По версии Transfermarkt, голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин стоит 18 млн евро - это на уровне с вратарем "Саутгемптона" Базуну - самый высокий показатель среди всех голкиперов до 21 года.
На третьем месте – Люка Шевалье из "Лилля". Француз оценивается в 10 млн. евро. В топ-20 также присутствует Руслан Нещерет из "Динамо" – 19 позиция и стоимость 2 млн евро.
Трубин провел в этом сезоне 26 матчей, из них 8 "на ноль".
- 17 февраля сообщалось, что голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов испанской "Севильи".
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