Украинца признали лучшим киберспортсменом мира
Украинский игрок в Counter-Strike: GO Александр Костылев признан лучшим киберспортсменом года
Об этом сообщает официальный сайт The Game Awards.
Фанаты киберспорта лучше знают Костылева по никнейму "S1mple". Украинец представляет отечественную организацию Natus Vincere и специализируется на видеоигре Counter-Strike: Global Offensive.
На церемонии The Game Awards 2021 объявили, что S1mple стал лучшим киберспортсменом года. Эксперты в игровой индустрии определили победителей в 30 разных номинациях. Они касались лучших игр в разных жанрах, а также нескольких номинаций в сфере киберспорта.
По версии экспертов, украинская организация Natus Vincere в CS:GO – лучшая команда года. Лучшей игрой в киберспорте стала League of Legends, а лучшим киберспортивным мероприятием - Чемпионат мира по League of Legends.
Александр Костылев родился в Киеве в 1997 году. Профессиональным киберспортсменом украинец стал в 2013 году. Три года спустя он оказался в Natus Vincere. Неоднократно признавался лучшим игроком разных турниров по CS:GO и лучшим игроком года именно в этой дисциплине.
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