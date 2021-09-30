Украинца Малиновского признали лучшим футболистом тура в чемпионате Италии

Об этом сообщает WhoScored .

Малиновский попал в символическую сборную 6-го тура Серии А. В матче против "Интера" украинец забил гол и помог "Аталанте" сыграть с действующим чемпионом вничью 2: 2.

За свою игру хавбек получил 9,2 балла - это самая высокая оценка среди всех 11 футболистов, которые попали в символическую сборную. Таким образом, украинец стал лучшим игроком 6-го тура.

Напомним, 29 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить швейцарский "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

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