Украинца Малиновского признали лучшим футболистом тура в чемпионате Италии
Украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского признали лучшим игроком тура чемпионата Италии
Об этом сообщает WhoScored .
Малиновский попал в символическую сборную 6-го тура Серии А. В матче против "Интера" украинец забил гол и помог "Аталанте" сыграть с действующим чемпионом вничью 2: 2.
За свою игру хавбек получил 9,2 балла - это самая высокая оценка среди всех 11 футболистов, которые попали в символическую сборную. Таким образом, украинец стал лучшим игроком 6-го тура.
- Напомним, 29 сентября Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить швейцарский "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.
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