Украинскую спортсменку поймали на допинге на Олимпиаде-2022

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства тестирования.



В допинг-пробе Каминской обнаружили три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулята. Украинская лыжница сдала тест на допинг в четверг, 10 февраля – во время соревнований на Олимпиаде-2022.

Вещества, которые нашли в организме украинки, входят в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Лыжницу уже отстранили от любых соревнований на время расследования.

Согласно правилам, Валентина Каминская имеет право подать запрос на изучение образца "Б" допинг-пробы. А также обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

34-летняя Каминская является первой украинской спортсменкой, которую поймали на допинге во время Олимпиады в Пекине. В спринте она заняла 70-е место, а классическую гонку завершила на 79-й позиции.



В общем, Каминская – третья спортсменка, которая сдала положительный тест на нынешних Играх. Перед этим на допинге поймали горнолыжницу Хусейн Савех-Шемшаки из Ирана, а также представительницу ОКР Камилу Валиеву, которой все же разрешили выступить на Играх в Пекине.

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