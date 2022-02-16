Украинскую спортсменку поймали на допинге на Олимпиаде-2022
Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на зимних Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства тестирования.
В допинг-пробе Каминской обнаружили три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулята. Украинская лыжница сдала тест на допинг в четверг, 10 февраля – во время соревнований на Олимпиаде-2022.
Вещества, которые нашли в организме украинки, входят в список запрещенных WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Лыжницу уже отстранили от любых соревнований на время расследования.
Согласно правилам, Валентина Каминская имеет право подать запрос на изучение образца "Б" допинг-пробы. А также обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
34-летняя Каминская является первой украинской спортсменкой, которую поймали на допинге во время Олимпиады в Пекине. В спринте она заняла 70-е место, а классическую гонку завершила на 79-й позиции.
В общем, Каминская – третья спортсменка, которая сдала положительный тест на нынешних Играх. Перед этим на допинге поймали горнолыжницу Хусейн Савех-Шемшаки из Ирана, а также представительницу ОКР Камилу Валиеву, которой все же разрешили выступить на Играх в Пекине.
- 9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото в командных соревнованиях из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.
- Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камили Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.
- 15 февраля в МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые употреблял ее дедушка.
- 16 февраля в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено три препарата для повышения выносливости.
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