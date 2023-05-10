Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Он показал сбитые украинскими защитниками беспилотники "Шахед", "Орлан-10" и другие.

"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.

"Сегодня мы усиливаем нашу систему противовоздушной обороны и передаем нашим защитникам очередную партию вездеходных автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами", - добавил он.

Наев пообещал, что защита населения и гражданских объектов будут усиливаться постоянно.