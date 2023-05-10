Украинскую ПВО на подступах к Киеву и на севере Украины усилили мобильными огневыми группами
В Украине создаются новые мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Они будут защищать небо над Киевом и населенными пунктами на севере страны
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Он показал сбитые украинскими защитниками беспилотники "Шахед", "Орлан-10" и другие.
"С таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. Но мы пытаемся найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям", - отметил Наев.
"Сегодня мы усиливаем нашу систему противовоздушной обороны и передаем нашим защитникам очередную партию вездеходных автомобилей, оборудованных крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами", - добавил он.
Наев пообещал, что защита населения и гражданских объектов будут усиливаться постоянно.
- В январе были сформированы первые 19 мобильных групп ПВО для защиты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов.
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