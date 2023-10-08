Украинскую парамедикиню Тайру прооперировали в Германии
Украинскую парамедикиню и волонтерку Юлию Паевскую с позывным Тайра прооперировали в Германии: операция на позвоночнике состоялась после ее выступления на Играх Непокоренных
Об этом Паевская сообщила в facebook .
"Наконец-то я в Украине. Игры Непокоренных закончились еще в том месяце, как вы знаете, но мне пришлось остаться в Германии для того, чтобы сделать операцию на позвоночнике. Все прошло успешно и теперь мне точно не нужны костыли", - написала она.
По словам Тайры, теперь ее ожидают три месяца ограничений в движениях и образе жизни.
Парамедикиня рассказала, что возвращаясь в Украину посетила Варшавский форум безопасности, на котором обсуждали будущее Украины и ситуацию в стране по состоянию на данный момент.
"Как всегда особое внимание должностных лиц и дипломатов я привлекаю к ситуации с пленными, на необходимость освобождения наших пленников из неволи, особенно медиков. Болит за каждого", - добавила она.
- 3 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
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