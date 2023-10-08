Украинскую парамедикиню Тайру прооперировали в Германии

Об этом Паевская сообщила в facebook .

"Наконец-то я в Украине. Игры Непокоренных закончились еще в том месяце, как вы знаете, но мне пришлось остаться в Германии для того, чтобы сделать операцию на позвоночнике. Все прошло успешно и теперь мне точно не нужны костыли", - написала она.

По словам Тайры, теперь ее ожидают три месяца ограничений в движениях и образе жизни.

Парамедикиня рассказала, что возвращаясь в Украину посетила Варшавский форум безопасности, на котором обсуждали будущее Украины и ситуацию в стране по состоянию на данный момент.

"Как всегда особое внимание должностных лиц и дипломатов я привлекаю к ситуации с пленными, на необходимость освобождения наших пленников из неволи, особенно медиков. Болит за каждого", - добавила она.