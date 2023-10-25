Украинскую ленту "Я вижу их расцвет" номинировали на Немецкую премию короткометражного кино
Украинская лента "Я вижу их расцвет", режиссера Никиты Гибаленко, попала 20 номинантов Немецкой премии короткометражного кино
Об этом сообщается на правительственном сайте Германии.
Номинантов объявила министр культуры и медиа Клаудия Рот, экспертное жюри выбирало их из 221 заявки.
Корометраж "Я вижу их расцвет" была создана при поддержке Мюнхенского университета телевидения и кино. Она расскажет историю украинок Евгении и Наты, которые бежали в Мюнхен из-за войны и теперь не могут прийти к согласию, стоит ли им начинать новую жизнь.
Фильм длится 27 минут, он попал в категорию "Художественный фильм продолжительностью от 10 до 30 минут".
Церемония награждения состоится 23 ноября 2023 года в Гамбурге, победитель получит более 15 тысяч евро награды.
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