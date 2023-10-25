Украинскую ленту "Я вижу их расцвет" номинировали на Немецкую премию короткометражного кино

Об этом сообщается на правительственном сайте Германии.

Номинантов объявила министр культуры и медиа Клаудия Рот, экспертное жюри выбирало их из 221 заявки.

Корометраж "Я вижу их расцвет" была создана при поддержке Мюнхенского университета телевидения и кино. Она расскажет историю украинок Евгении и Наты, которые бежали в Мюнхен из-за войны и теперь не могут прийти к согласию, стоит ли им начинать новую жизнь.

Фильм длится 27 минут, он попал в категорию "Художественный фильм продолжительностью от 10 до 30 минут".

Церемония награждения состоится 23 ноября 2023 года в Гамбурге, победитель получит более 15 тысяч евро награды.