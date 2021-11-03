Украинскую ленту "Виктор_Робот" признали лучшим полнометражным фильмом для детей

Об этом сообщает Госкино.



"Созданная при поддержке Госкино картина Анатолия Лавренишина "Виктор_Робот" признана лучшим полнометражным фильмом для детей на 13-м Международном фестивале анимационного кино TOFUZI (Батуми, Грузия)", - говорится в сообщении.



События фильма происходят в далеком будущем, где девочка Вика с роботом Виктором отправляется на поиски дедушки, чтобы спасти планету.



Производством картины, которое длилось более трех лет, занималась студия "Красная собака". Создавали этот фильм более 200 специалистов.



Это не первая награда "Виктора_Работа". Ранее фильм получил Приз зрительских симпатий 11-го Одесского международного кинофестиваля. Также лента была признана Лучшим анимационным фильмом по версии 3-й Национальной премии кинокритиков "КИНОКОЛО".



Кроме того, звучащую в фильме песню "Пола-ла-ла" группы Dakh Daughters отметили наградой "Лучшая песня" национальной кинопремии "Золотая Дзига".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выйдет первая детская книга о стандартах безбарьерной среды.