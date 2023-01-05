Украинскую ленту "Мои мысли тихие" покажут в эфире телемарафона

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

"Каждый год на Новый год и Рождество мы включали фоном ТВ и делали что-то из приятных новогодних ритуалов. Запахи цитрусовых и хвои до сих пор напоминают нам о праздниках с семьей и счастливом времени детства. И мы искали на ТВ что-то, что придавало праздничное настроение и ощущение ценности семьи, любви, возможности проявить эмпатию. Немножко посмеяться и поплакать… о чем-то важном", - сказал продюсер фильма Дмитрий Суханов.

В этом году в эфире национального телемарафона будут транслировать лирическую комедию Антонио Лукича "Мои мысли тихие", ставшая для режиссера дебютом в полном метре.

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Это история о молодом звукорежиссере Вадиме. Испытав множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду", немного дальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Авторами сценария являются Антонио Лукич и Валерия Кальченко. Лента стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по кино.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" осенью 2020 года появился на европейской стриминговой платформе HBO Europe.

Фильм "Мои мысли тихие" получила награду на фестивале 2020 года в Соединенных Штатах Америки.

1 апреля 2021 года презентован официальный трейлер продолжения комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие 2".

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