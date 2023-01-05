Украинскую ленту "Мои мысли тихие" покажут в эфире телемарафона
Украинский фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича покажут в эфире национального телемарафона "Единые новости"
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.
"Каждый год на Новый год и Рождество мы включали фоном ТВ и делали что-то из приятных новогодних ритуалов. Запахи цитрусовых и хвои до сих пор напоминают нам о праздниках с семьей и счастливом времени детства. И мы искали на ТВ что-то, что придавало праздничное настроение и ощущение ценности семьи, любви, возможности проявить эмпатию. Немножко посмеяться и поплакать… о чем-то важном", - сказал продюсер фильма Дмитрий Суханов.
В этом году в эфире национального телемарафона будут транслировать лирическую комедию Антонио Лукича "Мои мысли тихие", ставшая для режиссера дебютом в полном метре.
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Это история о молодом звукорежиссере Вадиме. Испытав множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду", немного дальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.
Авторами сценария являются Антонио Лукич и Валерия Кальченко. Лента стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по кино.
- Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" осенью 2020 года появился на европейской стриминговой платформе HBO Europe.
- Фильм "Мои мысли тихие" получила награду на фестивале 2020 года в Соединенных Штатах Америки.
- 1 апреля 2021 года презентован официальный трейлер продолжения комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие 2".
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