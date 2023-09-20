Украинскую ленту "Ля Палисиада" покажут на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

Отмечается, что 71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне начнется 22 сентября и продлится 8 дней до 30 сентября. Украинская лента "Ля Палисиада" примет участие в конкурсной программе Zabaltegi-Tabakalera.

В центре сюжета полнометражного дебюта Филиппа Сотниченко история судебного психиатра, которая разворачивается в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

"В центре сюжета – судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, когда видит всю беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым", – говорится в сообщении.

Фильм снят в жанре постсоветского нуара.

"Лента создана кинокомпаниями "ВИАТЕЛ" и "Современное Украинское Кино". Разработка проекта поддержал Украинский культурный фонд, финансовая поддержка производства была получена от Государственного агентства Украины по вопросам кино, постпродакшн профинансировал Гетерборгский кинофонд (Швеция)", - добавили в Госкино.

Справочно. Donostia Zinemaldia, также известный как Сан-Себастьянский кинофестиваль – один из самых престижных кинофестивалей в Европе. Фестиваль ежегодно с 1953 года проходит в городе Сан-Себастьян, расположенном на севере Испании, в Баскском крае.

Кинофестиваль посвящен презентации и поддержке кинопродукции со всего мира. Одной из его особенностей есть акцент на авторском кино, новаторских подходах и независимых создателях. Ежегодно на фестивале проходит вручение почетной награды "Donostia Award" (Доностия) за вклад в кинематограф. А наивысшими наградами фестиваля считаются "Золотая ракушка", которую вручают за лучший фильм и "Серебряная ракушка", которую может получить лучшие режиссер, актер и актриса.