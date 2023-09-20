Украинскую ленту "Ля Палисиада" покажут на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне
Украинский художественный полнометражный фильм "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко покажут на Сан-Себастьянском международном кинофестивале в Испании
Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.
Отмечается, что 71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне начнется 22 сентября и продлится 8 дней до 30 сентября. Украинская лента "Ля Палисиада" примет участие в конкурсной программе Zabaltegi-Tabakalera.
В центре сюжета полнометражного дебюта Филиппа Сотниченко история судебного психиатра, которая разворачивается в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.
"В центре сюжета – судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, когда видит всю беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым", – говорится в сообщении.
Фильм снят в жанре постсоветского нуара.
"Лента создана кинокомпаниями "ВИАТЕЛ" и "Современное Украинское Кино". Разработка проекта поддержал Украинский культурный фонд, финансовая поддержка производства была получена от Государственного агентства Украины по вопросам кино, постпродакшн профинансировал Гетерборгский кинофонд (Швеция)", - добавили в Госкино.
Справочно. Donostia Zinemaldia, также известный как Сан-Себастьянский кинофестиваль – один из самых престижных кинофестивалей в Европе. Фестиваль ежегодно с 1953 года проходит в городе Сан-Себастьян, расположенном на севере Испании, в Баскском крае.
Кинофестиваль посвящен презентации и поддержке кинопродукции со всего мира. Одной из его особенностей есть акцент на авторском кино, новаторских подходах и независимых создателях. Ежегодно на фестивале проходит вручение почетной награды "Donostia Award" (Доностия) за вклад в кинематограф. А наивысшими наградами фестиваля считаются "Золотая ракушка", которую вручают за лучший фильм и "Серебряная ракушка", которую может получить лучшие режиссер, актер и актриса.
- 27 марта стало известно, что "Ля Полисиада" украинского режиссера стал лучшим фильмом на Вильнюсском международном фестивале Kino Pavasaris. Он получил денежный приз в 8000 евро.
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