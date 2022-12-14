Украинскую компанию-резидента Дія.City приобрела британская корпорация Adaptavist

Об этом информируют на сайте компании Rozdoum .

"У нас долгая история сотрудничества с Adaptavist. Они поддержали наши запросы, когда мы боролись с идеей Часовой башни, и в течение многих лет мы работали над рядом проектов вместе.

От имени всей моей команды, которая вопреки войне в этом году смогла достичь 27% роста по сравнению с прошлым годом, мы рады сообщить, что сегодня начинаем новую главу долгой истории – Rozdoum становится частью Adaptavist Group”, – пишет пресс-служба.

В украинской компании, которая является резидентом Дія.City, отметили, что будут работать и развиваться для нашей страны и дальше.

"Мы будем продолжать оказывать услуги с целью интеграции различных платформ, будем продолжать инвестировать в существующие и новые продукты и будем вкладывать в успех Украины – с одной концептуальной разницей: теперь мы будем делать это в гораздо большем масштабе в рамках Adaptavist Группа", – добавили в сообщении.

В Министерстве цифровой трансформации Украины подчеркнули, что такие соглашения позволят превратить Украину в мощный IT-хаб и инвестиционно привлекательную юрисдикцию.

"Приобретением украинской компании Adaptavist не только усилила свою экспертизу в разработке технологических решений для бизнеса, но и внесла значительный вклад в восстановление нашей экономики. Украинские IT-компании уже 10 месяцев работают в сверхсложных условиях и, несмотря ни на что, остаются надежным партнером для глобального бизнеса и привлекают инвестиции ", – пишет ведомство.

Справочно. Rozdoum – это харьковская IT-компания, насчитывающая до 20 специалистов. Rozdoum инвестирует усилия в научно-исследовательские работы по усовершенствованию экосистемы Atlassian, разрабатывая и распространяя индивидуальные программы для Jira и Confluence.

23 июня Дія.City получила премию Emerging Europe Awards в номинации Modern and Future-Proof Policymaking.

По состоянию на 3 августа к правовому и налоговому пространству Дія.City присоединилось более 300 IT-резидентов, среди них есть как международные, так и украинские компании.

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