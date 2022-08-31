Украинскую группу ТНМК обворовали во время благотворительного концерта в Германии
Во время благотворительного концерта в Дрездене злоумышленники унесли из концертного буса группы ТНМК ценные вещи и деньги
Об этом участник коллектива Александр Сидоренко (Фоззи) сообщил на своей странице в Facebook .
"Во время сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компы, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карточки. Весело, короче", - написал он.
Фоззи пишет , что двое участников вообще остались без документов.
"Ок, гугл. У нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по аусвайсам? Плюсы, минусы, подводные камни?" – спрашивает участник группы.
Как известно, в августе ТНМК отправился в благотворительный концертный тур по европейским городам, чтобы собрать деньги на аптечки и пикап для ВСУ. Артисты уже выступили в польских городах, а также в Берлине (Германия).
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