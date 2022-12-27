Украинскую формулу мира в 2023 году хотят обсудить на специальном саммите

Об этом сообщил в интервью AP министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Согласно информации, проведение такого саммита ожидается до конца февраля 2023 года.

"Организация Объединенных Наций могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого саммита. Речь не идет о том, чтобы оказать услугу какой-либо стране. Речь идет о привлечении всех к инициативе", – пояснил Кулеба.

В то же время, говоря об участии России в саммите, министр подчеркнул, что сначала Москва должна ответить за военные преступления перед международным судом.

Кулеба также отметил, что участие Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Украина приветствовала бы.

В ноябре на саммите "Большой двадцатки" на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. Президент подчеркивал, что украинская формула мира очень четкая, а каждый ее пункт проработан.

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