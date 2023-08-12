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Украинскую Формулу мира поддерживают уже 58 государств мира, - Ермак

12 августа, 2023 суббота
02:20
Война с Россией

Формулу мира, которую в ноябре прошлого года обнародовал Владимир Зеленский, уже поддерживают 58 государств

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал в телеграмме.

"Пятая встреча с представителями иностранных дипучреждений по реализации Формулы мира Владимира Зеленского. Уже 58 стран с нами", - отметил Ермак.

При этом, напомнил он, на предварительной встрече было 43 представителя государств.

"Позже расскажу детали. Работаем", - добавил руководитель ОП.

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Позже, 7 августа, сообщалось, что в министерстве иностранных дел Китая заявили , что международные переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного решения "кризиса в Украине" помогли "укрепить международный консенсус".

Во вторник, 8 августа, сообщалось, что Институт изучения войны считает, что саммит в Джидде в Саудовской Аравии показал очевидное усиление разногласий между Пекином и Москвой в вопросе урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Эспрессо.TV.

помощь Украине
переговори з РФ
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