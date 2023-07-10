Украинскую драму "Клондайк" покажут в Турции бесплатно во время Дней кино
В Турции, в рамках "Дней кино в кинотеатрах", состоится бесплатный показ фильма "Клондайк" от украинского режиссера Марины Эр Горбач
Об этом информирует Государственное агентство по вопросам кино .
Антивоенную украинскую драму "Клондайк", рассказывающую о событиях 2014 года на Донбассе, покажут в Ташмектепе на острове Бююкада 11 июля в 20:45.
Istanbul City Lines организует специальные рейсы в Адалар в течение 9 дней, когда проходят Дни кино на островах. С 8 по 16 июля гости могут воспользоваться пароходом, который отправляется из Бююкады в 23:15 и делает остановки на Хейбелиаде, Бургазаде, Киналиаде и Бостанчи.
Команда фильма проводит бесплатный показ, на который киноманы могут прийти и пообщаться с ними.
Сюжет рассказывает о семье из Донбасса в 2014 году. Ирка (Оксана Черкашина) и Толик (Сергей Шадрин) из села Грабово ждут рождения своего первого ребенка. Однако появление вооруженных чужаков в окрестностях села заставляет их принять решение. Ирка не хочет покидать свой дом, Толик восхищается ополченцами, а брат Ирки, Ярик (Олег Щербина), размышляет о том, как противостоять.
В фильме главные роли сыграли Оксана Черкашина (известная из "Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина (из ленты "Черкассы").
Украинскими продюсерами фильма являются Марина Эр Горбач и Святослав Булаковский (Kedr Film), также был присоединен турецкий продюсер Мехмет Багадир Эр (Protim VP).
Что известно о ленте
Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале. В конце августа 2022 г. в сети появился его официальный трейлер.
Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".
В ноябре украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках.
9 декабря драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".
7 июня драма появилась на Netflix.
Лента "Клондайк" будет показана с 4 августа в Соединенных Штатах Америки.
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