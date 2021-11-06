Украинскую делегацию в ТКГ возглавил "слуга" Костин, проваливший конкурс на главу САП

Об этом говорится в обнародованном вечером 5 ноября 2021 года указе президента Украины Владимира Зеленского №568/2021, передает Еспресо.TV .



"Временно возложить на себя исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", - отмечается в тексте документа.



Читайте на "Цензор.НЕТ" : 10 фактов из жизни нового министра обороны Украины Алексея Резникова



Одновременно этим же указом Зеленский распорядился "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации".



А поскольку глава украинской части ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце и пока не способен работать на этом посту, какое время именно Андрей Костин де-юре будет руководить делегацией. Это подчеркнул сам Резников, на одном из телевизионных каналов.



"Президентом принято решение – назначить Андрея Костина", - приводит слова Резникова агентство "Интефакс-Украина".



Справка

48-летний юрист по специальности одессит Андрей Костин является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа". Возглавляет Комитет Верховной Рады по правовой политике.



В момент избрания в нардепы работал заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.



В июне 2021 года не прошел по критерию добродетели и оставил конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Как сообщал тогда общественный "Центр противодействия коррупции", кандидатуру Костина не поддержал ни один из международных экспертов . Не поддержали его и эксперт Роман Куйбида и львовский профессор Вячеслав Навроцкий.



Издание ZN.ua тогда называло его "ставленником руководителя Офиса президента Андрея Ермака" , а 24 канал говорил, что Костина пытались неудачно протащить "координированные Олегом Татаровым члены комиссии" .



В 2020 году в эфире "1+1" поддерживал "формулу Штайнмайера" и говорил, что она будет включена в закон об особом статусе Донбасса.



"Украинская правда" обвиняла Костина в блокировании судебной реформы и указывала на проблемы с его налоговой декларацией и кумовство в трудоустройстве дочери, жены и отношениях с другими нардепами-"слугами".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb