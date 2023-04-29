Украинскую чемпионку мира поймали на допинге

Об этом сообщает Inside the Games .

В пробе Марущак от 10 марта 2023 г. был обнаружен препарат гидрохлоротиазид. Федерация тяжелой атлетики Украины временно отстранила спортсменку от соревнований в начале апреля.

Из-за выявленного у Марущака допинга сборной Украины грозит отстранение от Олимпиады-2024, поскольку это уже третий случай применения допинга нашими штангистами.

В декабре 2022 украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили от соревнований перед чемпионатом мира из-за нарушения антидопинговых правил.

Алина Марущак является чемпионкой мира-2021 и обладательницей золота ЧЕ-2021 в категории до 81 кг.