Украинскую антиковидную вакцину будут выпускать с 2022 года, - МЗ

Такое обещание министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал в эфире государственного телеканала "Дом" в субботу, 2 октября 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, и в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - отметил министр.

По словам Ляшко, сейчас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb