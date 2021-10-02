Украинскую антиковидную вакцину будут выпускать с 2022 года, - МЗ
Первая вакцина против коронавируса украинского производства может появиться в 2022 году
Такое обещание министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал в эфире государственного телеканала "Дом" в субботу, 2 октября 2021 года, передает Еспресо.TV .
"Это одна из первых. И на этапе подписания меморандум об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, и в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - отметил министр.
По словам Ляшко, сейчас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID.
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