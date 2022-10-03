Об этом информирует депутат Нововоронцовского поселкового совета Дмитрий Бурлай.

В фейсбуке Бурлай опубликовал видео, где украинский защитник держит флаг Украины.

"Ни на что не намекаю, прямо сегодня в селе Золотая Балка", – подписал депутат.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на брифинге рассказал о деоккупации региона.

"Официально мы можем говорить только об освобождении Архангельского и Миролюбовки. Они были освобождены еще несколько дней назад, но заговорили об этом только вчера. Уже есть уверенность, что все контратаки врага в этих населенных пунктах будут отбиты. Также по сети уже гуляет фото из Осокоровки, на котором защитники Украины сфотографировались у памятника арбузу", - сказал Сергей Хлань.

Депутат добавил, что есть фото украинских воинов на въезде в Михайловку и в Крещеновке. Это значит, что Золотая Балка также находится под контролем ВСУ, а они продолжают уверенно продвигаться по берегу Днепра.

Также о деоккупации Золотой Балки сообщают в телеграм-канале " Нацгвардия – война за мир ".

"Освобождение Херсона продолжается. Гвардейцы в составе Сил обороны продолжают освобождать украинские села от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Это подтверждают и росСМИ.

"Преобладающими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутат Нововоронцовского поселкового совета Дмитрий Бурлай пишет, что ВСУ освободили село Михайловка.

"Просто сегодняшнее утро в с. Михайловка Новоалександровской громады Бериславского района", – написал Бурлай.

Накануне Зеленский заявил об освобождении поселка Архангельское в Херсонской области.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили сине-желтое знамя на высшей точке Миролюбовки на Херсонщине.

Министр обороны США Ллойд Остин считает , что Украина "достигает прогресса" в Херсонской области, продолжая противостоять российскому вторжению, и добавил, что произошли "определенные изменения в динамике боевых действий".

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