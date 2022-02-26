Украинскому войску перевели 77 млн грн еПоддержки за 5 часов

25 февраля только за пять часов украинцы передали 77 миллионов гривен еПоддержки для армии. Об этом сообщил в телеграмме Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"77 млн гривен есть еПоддержки армии за 5 часов! Вы круты!" - написал он.

Отметим, деньги с еПоддержки (так называемую "ковидную тысячу") теперь можно потратить не только на билеты в театр, кино, покупку книг и т.д., но и на помощь украинскому войску. Средства можно перевести через Portmone - либо всю сумму выплаты (1000 грн), либо остаток, который вы имеете на банковской карточке еПоддержки.



В последние дни пожертвования от граждан на украинскую армию бьют рекорды. Так, 24 февраля в фонде "Вернись живым" сообщили, что собрали за день более 48 млн грн.

В тот же день платформа Patreon удалила страницу фонда "Вернись живым", поскольку не позволяет использовать собранные средства на приобретение военной техники.



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