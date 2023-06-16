Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В колонии Якименко заставляют шить военную форму за незначительную оплату в размере 12 рублей (примерно 6 гривен) в месяц. Если мужчина отказывается делать эту работу, его несколько раз отправляют на вахту. Кроме того, ему запрещено связываться со своим адвокатом.

Как сообщила его жена Алена, в знак протеста Владимир порезал себе вены, однако ему не была оказана надлежащая медицинская помощь, только забинтовали руку и отправили в ШИЗО. Несмотря на ухудшение здоровья и повышение температуры, Владимиру отказали в предоставлении даже простых жаропонижающих препаратов. Его только перевязывали и возвращали обратно в камеру. Так продолжалось почти неделю.

Известно, что позже медицинский персонал полностью отказался оказывать помощь Владимиру. Только благодаря другим заключенным мужчина имел возможность дезинфицировать рану. Несмотря на то, что рана начала заживать, из-за недостаточного лечения у него онемели три пальца и часть руки возле запястья.

"Обращаю внимание мирового сообщества, что антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией гражданами Украины носит системный характер", - написал Лубинец.

Кто такой Владимир Якименко

Владимир Якименко – таксист и активист Автомайдана из Херсонской области. После 2014 года он занимался волонтерской деятельностью и помогал ВСУ, а также вывозил крымчан, покидавших полуостров после оккупации. 11 июня 2017 года, когда Якименко пересекал границу с АРК, его задержали российские силовики, а впоследствии - обвинили в торговле наркотиками.

Его обвинили в транспортировке наркотиков, которые ему якобы подложил пассажир. Суд в Крыму дал мужчине 15 с половиной лет колонии.

4 декабря 2019 года омбудсмен по правам человека Денисова сообщила о нарушении прав Якименко, а также о значительном ухудшении состояния его здоровья. Она заявила, что украинца под давлением вынудили подписать отказ от полного медицинского обследования.

В феврале 2020 года Денисова заявила, что администрация российской тюрьмы угрожает Якименко изнасилованием, давит на него психологически и не оказывает медицинскую помощь.