Церемонию вручения транслировало Еспресо.TV.

В Страсбурге украинскому народу вручили премию Сахарова "За свободу мысли".

"Мы должны почтить наших лауреатов премии 2022-го года - народ Украины в лице избранного президента, лидеров и гражданского общества, которые так много пожертвовали за свою свободу и наши ценности. Мы часто говорим о демократии, свободе и ценностях, будто они абстрактны. понятия, которые на самом деле не имеют большого значения на практике, но способность голосовать и даже читать независимую журналистику, собираться и говорить то, что вы хотите сказать в жизни, жить и любить без последствий, это то, что означает демократия, свобода и ценности. народ тоже этого заслуживает", - заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола.

Награду вручают за защиту прав человека и соблюдение международного законодательства. Награду вручили украинцам в лице президента, однако в номинации перечислены и мэры, политики, государственные деятели, представители гражданского общества.

На церемонии выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Любая попытка лишить Европу Украины – это всегда преступление. Мы видим такое преступление сейчас, террористическую войну России против Украины и Европы. Это было и в прошлом. Когда теперь мы победим, то победим так, чтобы никогда снова не было попыток лишить Европу Украины и свободы. Так, чтобы попыток даже не было применить геноцидную политику против наших людей, как в Украине, так и во всей Европе. Считаю, это часть нашей обязанности", - подчеркнул президент.

Справка: Премия Андрея Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европарламента, основанная в 1988 году. В разные годы ее победителями были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева. В 2019 году лауреатом премии имени Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов.

13 октября украинский народ и его лидеры оказались среди финалистов премии имени Сахарова.

19 октября украинский народ и его лидеры, в частности, президент Владимир Зеленский, получили Премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за то, что украинский народ стал в этом году лауреатом награды Европарламента – Премии Сахарова.

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