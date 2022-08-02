Об этом сообщает Fightnews .

WBA дала Далакяну и Хименесу 30 дней для переговоров поединка. Если боксеры не договорятся об организации боя, будут объявлены торги за право его провести.

По правилам WBA чемпион должен защищать титул против официального претендента каждые девять месяцев. Далакян провел свою последнюю обязательную защиту 20 ноября 2021 и нокаутировал панамца Луиса Консепсьона.

Всего 34-летний украинец, выступающий в легчайшем весе (до 50,9 кг), одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. У 30-летнего Хименеса 12 побед и также нет поражений.

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