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Главная Спорт Украинскому чемпиону мира назначили бой с обязательным претендентом на титул WBA

Украинскому чемпиону мира назначили бой с обязательным претендентом на титул WBA

2 августа, 2022 вторник
07:12
Спорт Артем Далакян

Всемирная боксерская ассоциация обязала чемпиона мира WBA украинца Артем Далакяна провести бой против костариканца Дэвида Хименеса

Об этом сообщает Fightnews .

WBA дала Далакяну и Хименесу 30 дней для переговоров поединка. Если боксеры не договорятся об организации боя, будут объявлены торги за право его провести.

По правилам WBA чемпион должен защищать титул против официального претендента каждые девять месяцев. Далакян провел свою последнюю обязательную защиту 20 ноября 2021 и нокаутировал панамца Луиса Консепсьона.

Всего 34-летний украинец, выступающий в легчайшем весе (до 50,9 кг), одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. У 30-летнего Хименеса 12 побед и также нет поражений.

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Бокс
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