Украинскому боксеру Продану запретили выйти на ринг с флагом

Об этом сообщает Luckypunch.net .

По словам Продана, ему запретили выйти на ринг с флагом, потому что "многовато политики".

"На профессиональном ринге тоже такое происходит. Хотел выйти в ринг с флагом – нельзя. Под песню "Ой в лугу красная калина" – тоже нельзя. Сказали, что много политики, а у нас – спорт. Я специально для этого сшил на выход в ринг желто-синий комплект. Вот такая история. А песня была Ярмака – от нашего казака", – сказал украинский боксер Максим Продан.

19 июня бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу.

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