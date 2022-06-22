Украинскому боксеру Продану запретили выйти на ринг с флагом
Боксер Максим Продан рассказал, что ему запретили выйти на ринг с украинским флагом
Об этом сообщает Luckypunch.net .
По словам Продана, ему запретили выйти на ринг с флагом, потому что "многовато политики".
"На профессиональном ринге тоже такое происходит. Хотел выйти в ринг с флагом – нельзя. Под песню "Ой в лугу красная калина" – тоже нельзя. Сказали, что много политики, а у нас – спорт. Я специально для этого сшил на выход в ринг желто-синий комплект. Вот такая история. А песня была Ярмака – от нашего казака", – сказал украинский боксер Максим Продан.
- 19 июня бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу.
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