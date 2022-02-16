Украинского журналиста Есипенко в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения
Во временно оккупированном Симферополе украинского журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 110 тыс. рублей
Об этом сообщает омбудсман Людмила Денисова.
"Украинский гражданин Владислав Есипенко незаконно осужден на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 110 тыс. российских рублей", - написала она.
Такой приговор украинцу вынес "Симферопольский районный суд" временно оккупированного Россией Крыма.
Владислава Есипенко обвинили в "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".
"Осуждаю решения "Симферопольского районного суда", ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано", - подчеркнула Людмила Денисова.
Она назвала приговор Владиславу Есипенко примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.
Омбудсман обращает внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.
- Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
- 12 марта Есипенко был взят под стражу. 1 апреля так называемый "Киевский районный суд Симферополя" продлил его арест до 11 июля.
- К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
- 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко.
- 16 июля Есипенко объявили обвинительное заключение, ему грозит до 18 лет тюрьмы.
- 6 сентября 2021 года он заявил, что все показания давал под пыткой.
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