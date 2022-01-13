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Украинского военнопленного Онищука седьмой год удерживают в ОРЛО без связи с семьей и адвокатами, - Денисова

13 января, 2022 четверг
10:13
война с Россией

Состояние и местонахождение военного Романа Онищука, которого оккупанты незаконно удерживают в ОРЛО, неизвестны уже седьмой год

Об этом написала омбудсман Людмила Денисова .

Она сообщила, что Роман Онищук родом из Львовской области, до мобилизации работал на железной дороге. После получения повестки из военкомата присоединился к силам АТО. В составе 24-й отдельной механизированной бригады защищал Луганщину от оккупантов.

Российские наемники захватили мужчину в плен 14 июня 2015 года, во время выполнения одной из боевых задач. С того времени до января 2018 Онищика считали пропавшим без вести.

Только во время обмена в декабре 2017 года от ранее уволенных украинцев стало известно, что военный жив и находится в СИЗО Луганска.

"С тех пор никаких сообщений или телефонных звонков родственники не получали. Семья до сих пор не знает о точном месте нахождения Романа (Онищука, - ред.) и состоянии его здоровья", - отметила Денисова.

Местонахождение военнопленного впоследствии подтвердила международная гуманитарная миссия.

"Скрытие факта содержания Романа Онищука в плену является нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году", - подчеркнула омбудсман.

Уполномоченная Верховной Рады обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно установить местонахождение Романа Онищука, способствовать его немедленному увольнению.

Также она попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для выяснения информации о военнопленном и предоставлении ему соответствующей помощи.

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