Об этом информирует в телеграмме Министерство обороны Украины.

"Сначала было быстрое и профессиональное доставление раненого боевыми медиками в госпиталь. Ну а дальше - профессионализм военных хирургов и анестезиологов спасли жизнь воину", - говорится в сообщении.

Украинского военнослужащего оперировали два часа. В настоящее время раненый уже проходит реабилитацию.

"В память о смертельном ранении военнослужащему напоминает лишь шрам после операции... и осколок металла, который хирурги подарили на память", - рассказывают в пресс-службе.

В Министерстве обороны добавляют, что до 90% раненых с огнестрельными повреждениями сердца погибают еще до поступления в медучреждение. Большинство именно из-за значительной кровопотери.

"Шансы остаться в живых при таком ранении минимальны. Но наши военные хирурги борются за жизнь до последнего", - добавляют в МОУ.

Украинские военные хирурги провели уникальную операцию по удалению почки после огнестрельного ранения. Вмешательство провели в мобильном госпитале в прифронтовом городе.

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