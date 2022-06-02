Украинского военного с ранением сердца спасли в мобильном госпитале
В прифронтовом мобильном госпитале врачи спасли военного с проникающим ранением сердца
Об этом информирует в телеграмме Министерство обороны Украины.
"Сначала было быстрое и профессиональное доставление раненого боевыми медиками в госпиталь. Ну а дальше - профессионализм военных хирургов и анестезиологов спасли жизнь воину", - говорится в сообщении.
Украинского военнослужащего оперировали два часа. В настоящее время раненый уже проходит реабилитацию.
"В память о смертельном ранении военнослужащему напоминает лишь шрам после операции... и осколок металла, который хирурги подарили на память", - рассказывают в пресс-службе.
В Министерстве обороны добавляют, что до 90% раненых с огнестрельными повреждениями сердца погибают еще до поступления в медучреждение. Большинство именно из-за значительной кровопотери.
"Шансы остаться в живых при таком ранении минимальны. Но наши военные хирурги борются за жизнь до последнего", - добавляют в МОУ.
- Украинские военные хирурги провели уникальную операцию по удалению почки после огнестрельного ранения. Вмешательство провели в мобильном госпитале в прифронтовом городе.
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