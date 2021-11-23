Украинского теннисиста поймали на допинге

Об этом сообщает официальный сайт ITF .



В допинг-пробе 19-летнего Мухтарулина был обнаружен амфетамин. Это вещество входит в категорию S6 запрещенного списка WADA. Отметим, что у украинца не было терапевтического разрешения на использование амфетамина.



Тимур Мухтарулин провалил допинг-тест, выступая на турнире ITF M15 в Черноморске. Анализ был отправлен в лабораторию WADA в Монреале.



Соревнования в Черноморске проходили с 30 августа по 5 сентября. Украинец прекратил борьбу уже в первом раунде.



На профессиональном уровне 19-летний украинец провел пока только 11 матчей и одержал победу. У украинца никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.

23 июня украинскую теннисистку Даяну Ястремскую оправдали по делу об употреблении запрещенных препаратов .

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