Украинского теннисиста поймали на допинге
Украинский теннисист Тимур Мухтарулин получил положительный допинг-тест
Об этом сообщает официальный сайт ITF .
В допинг-пробе 19-летнего Мухтарулина был обнаружен амфетамин. Это вещество входит в категорию S6 запрещенного списка WADA. Отметим, что у украинца не было терапевтического разрешения на использование амфетамина.
Тимур Мухтарулин провалил допинг-тест, выступая на турнире ITF M15 в Черноморске. Анализ был отправлен в лабораторию WADA в Монреале.
Соревнования в Черноморске проходили с 30 августа по 5 сентября. Украинец прекратил борьбу уже в первом раунде.
На профессиональном уровне 19-летний украинец провел пока только 11 матчей и одержал победу. У украинца никогда не было зачетных баллов в рейтинге ATP.
- 23 июня украинскую теннисистку Даяну Ястремскую оправдали по делу об употреблении запрещенных препаратов .
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