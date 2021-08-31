Украинского политзаключенного Лимешко принудительно привили российской COVID-вакциной: у него началась тахикардия, - Денисова
Незаконно осужденному в России украинцу Геннадию Лимешко сделали прививку от коронавируса против его воли вакциной, не признанной ВОЗ
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
"Работники исправительной колонии, где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку", - написала она.
По ее словам, после вакцинации у Лимешко началась тахикардия и сильная головная боль.
"Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свободах, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН ", - отметила Денисова.
Она попросила Генконсула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно поехать к Лимешко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное