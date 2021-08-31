Украинского политзаключенного Лимешко принудительно привили российской COVID-вакциной: у него началась тахикардия, - Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Работники исправительной колонии, где содержится Геннадий, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили подписать согласие на прививку", - написала она.

По ее словам, после вакцинации у Лимешко началась тахикардия и сильная головная боль.

"Администрация учреждения отказала Геннадию в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свободах, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН ", - отметила Денисова.



Она попросила Генконсула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно поехать к Лимешко.