Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020
Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали выбыл в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио из-за дисквалификации
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стратовом поединке Игр в категории до 90 кг представитель Украины победил Роберта Флорентино на вазари.
Однако, уже после следующего поединка Кеджау Ньябали прекратил борьбу в Токио. Он применил неразрешенный прием против узбека Давлата Бобонова и за опасные действия на татами был дисквалифицирован.
За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Напомним, 28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.
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