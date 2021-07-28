Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стратовом поединке Игр в категории до 90 кг представитель Украины победил Роберта Флорентино на вазари.

Однако, уже после следующего поединка Кеджау Ньябали прекратил борьбу в Токио. Он применил неразрешенный прием против узбека Давлата Бобонова и за опасные действия на татами был дисквалифицирован.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.

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