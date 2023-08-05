Об этом сообщает Luсkypunch .

WBA (Всемирная боксерская ассоциация) назначила официальным претендентом на титул чемпиона в легчайшем весе (до 50,9 кг) Сейто Акуи из Японии.

По словам вице-президента Union Boxing Promotion Дмитрия Елисеева, WBA обязала команды боксеров из Украины и Японии провести переговоры по поединку.

Если до 3 сентября бойцы не договорятся об организации встречи, будут объявлены промоутерские торги за право устроить поединок.

35-летний Далакян выиграл все 22 боя на профессиональном ринге. Акуи выиграл 18 поединков, потерпел 2 поражения и 1 матч свел вничью.