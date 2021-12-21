Украинского биатлониста поймали на допинге
Украинский биатлонист Руслан Бригадир временно отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
24-летнего украинского биатлониста Руслана Бригадира отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста, который он сдал 27 марта этого года.
Начиная с 20 декабря до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения - биатлонист отстранен от соревнований и не сможет участвовать в турнирах и учебно-тренировочных сборах.
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