Украинского биатлониста поймали на допинге

Об этом сообщает biathlon.com.ua.



24-летнего украинского биатлониста Руслана Бригадира отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста, который он сдал 27 марта этого года.



Начиная с 20 декабря до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения - биатлонист отстранен от соревнований и не сможет участвовать в турнирах и учебно-тренировочных сборах.

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