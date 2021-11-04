Украинского актера по ошибке внесли в "черный список" российских артистов - СБУ приносит извинения
Украинского актера Валентина Томусяка СБУ по ошибке внесла в "черный список" российских артистов, которым запрещается въезд в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина.
Ошибка произошла из-за того, что его имя нашли среди участников съемочной группы российского пропагандистского фильма.
"Подробное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не принимал участия в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка внесли ошибочно... СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - говорится в сообщении.
СБУ уже направила представление в Минкульт об исключении Томусяка из списка.
Сам актер заявил, что не снимался в российских фильмах и не посещал оккупированные территории с 2014 года.
"Я будто бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятому страной-агрессором, который позорно описывает события на Донбассе, название которого "Солнцепек". Мне странно, что я сейчас должен писать этот пост, и как бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние", - написал актер.
Также на это отреагировали в Минкульте.
"Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обратился в ведомство с просьбой дополнительно проверить основания для такого внесения. А также инициировал верификацию МКИПом деятелей культуры, которые попадают в Список, если речь идет об их участии в художественных проектах", - говорится в комментарии.
- Напомним, 3 ноября Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Им запрещается въезд в Украину и показ контента с их участием.
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