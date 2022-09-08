Украинское жюри выбрало фильм, который будет бороться за премию "Оскар"

Об этом сообщают в пресс-службе комитета.

В категории "Лучший международный полнометражный фильм" сразится "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач.

Это кино рассказывает о жизни молодой семьи, оказавшейся в эпицентре крушения рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в Донецкой области.

"Когда Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого "Боинга". Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Фильм был избран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является Алик Шпилюк",- пишут в комитете.

Напомним, что в национальном отборе принимали участие фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач и лента "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марьяна Бушана.

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