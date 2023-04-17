Об этом и не только мировые СМИ писали 17 апреля:

The New York Times:

Журналисты The New York Times написали о том, как под тенью войны Украина празднует православную Пасху . В этом году тысячи мужчин, женщин и детей собрались на службы на Пасху в больших православных храмах в столице и окрестностях. Столпотворение в церквях является отражением того, что, хотя на востоке Украины идут боевые действия, в столицу вернулось относительное спокойствие.

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в ночной речи. - Сегодня - чтобы Украина победила".

Также в The New York Times написали о том, что "Европа кричит, когда Польша и Венгрия запрещают импорт зерна в Украину" . В прошлом году Евросоюз упразднил пошлины на украинское зерно. Но фермеры говорят, что страдают от избытка продукции в Европе. Европейский Союз подверг критике запреты Польши и Венгрии на импорт украинского зерна и других продуктов питания в выходные, заявив, что односторонние шаги были "неприемлемыми".

Объявления со стороны Венгрии и Польши появились на фоне того, что Россия выразила сомнения в продлении черноморского зернового соглашения, которое Организация Объединенных Наций и Турция заключили в прошлом году при посредничестве и которое должно было закончиться в течение нескольких недель.

Кроме того, The New York Times написали о том, что некоторые украинские военные пытаются сделать так, чтобы даже если они погибнут на войне, их партнери могли создать семьи .

"Для многих украинцев идея сохранения солдатской спермы является одновременно личной и патриотической. Это помогает мужчинам, которые хотят, чтобы что-то от них осталось, если они умрут, и это приносит комфорт их партнерам. В стране, которая сегодня славится своим духом сопротивления, это еще один способ дать отпор. Это оставляет открытой возможность, по крайней мере, сохранить украинские кровные линии, даже если Кремль настаивает на том, что украинская государственность — и, соответственно, украинцы как отдельный народ — фикция", - пишут журналисты и добавляют, что парламент обсуждает законопроект, позволяющий солдатам замораживать свою сперму за счет государства.

The Washington Post:

В The Washington Post написали статью о том, что Украина обвиняет Россию в срыве соглашения о поставках зерна . Киев обвинил Россию в саботаже соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно на международные рынки, заявив, что соглашение находится под угрозой закрытия.

Поддерживая эту жалобу, посол США в Украине Бриджит Бринк написала в Twitter, что более 50 кораблей ждут разрешения направляться в украинские порты "для загрузки зерна, которое накормит нуждающихся".

"Россия пытается задушить экономику Украины и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия своего соглашения", - написал Бринк.

Согласно условиям Черноморской зерновой инициативы, разработанной ООН прошлым летом, Россия должна разрешить свободный проход кораблям, перевозящим зерно из трех украинских портов на Черном море, а затем следующих дальше через Босфор.

Однако Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, отвечающее за ликвидацию последствий полномасштабного вторжения России в Украину более года назад, заявило, что российские представители препятствуют проверке стоящих в Стамбуле кораблей.

Кроме этого в The Washington Post написали о том, что российский суд приговорил Владимира Кара-Мурзу, давнего оппозиционного политика и корреспондента Washington Post Opinions, к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за критику войны России против Украины.

"Закрытый судебный процесс еще больше подчеркнул изоляционистский путь России, поскольку президент Владимир Путин пренебрег критикой Запада по поводу нарушений прав человека Россией и начал жестоко уничтожать любые остатки продемократической оппозиции своей страны", - пишут журналисты.

Этот приговор решительно осудили западные правительства, международные правозащитные организации и российские активисты и правозащитные группы.

Государственный департамент США назвал обвинения ложными и наложил санкции на российских чиновников, причастных к делу, за "грубое нарушение прав человека".

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian написали , что утечка информации из Пентагона свидетельствует о том, что Россия оттачивает дезинформацию . Последнее раскрытие содержит утверждение о том, что платформы социальных сетей обнаруживают фальшивые аккаунты только в 1% случаев.

Согласно отчету об утечке документов разведки США, Россия повысила эффективность своей кампании по дезинформации в социальных сетях и хвастается тем, что огромное количество фейковых аккаунтов не обнаружено. Последний материал, обнародованный на чат-платформе Discord, содержит заявления российских операторов фальшивых аккаунтов в социальных сетях, что они оказываются платформами социальных сетей только в 1% случаев. Согласно утечке, российская сеть дезинформации известна как Fabrika.

Согласно документу, сеть "Фабрика" является частью Главного научно-исследовательского вычислительного центра России, работающего непосредственно на администрацию президента и пытающегося усовершенствовать свою работу по дезинформации. "Эти усилия, вероятно, усилят способность Москвы контролировать свою внутреннюю информационную среду и продвигать пророссийские нарративы за границей", – говорится в сообщении.

Кроме того, в The Guardian написали о том, что Словакия присоединилась к Польше и Венгрии в прекращении импорта зерна из Украины . ЕС и Киев осуждают односторонние запреты, направленные на защиту местных фермеров на фоне переизбытка и падения цен.

Словакия присоединилась к Польше и Венгрии, в одностороннем порядке прекратив импорт зерна и других продуктов питания из Украины, чтобы защитить своих фермеров в решениях, раскритикованных Киевом и Европейской комиссией как неприемлемые.

Также в The Guardian написали о том, что бывшие высокопоставленные дипломаты призывают Запад "пойти еще дальше" в военной поддержке Украины . Группа, также состоящая из бывших военных советников высокого уровня, говорит, что "действия все еще не соответствуют риторике". Трансатлантическая группа бывших старших дипломатов и военных советников высокого уровня заявила, что война в Украине зайдет в тупик, если Запад не пойдет на все и не увеличит уровень военной поддержки.

В понедельник в газете Guardian группа заявила, что заявления о непреклонной поддержке недостаточны, а "действия все еще не соответствуют риторике" в отражении военных оценок в европейских столицах и Вашингтоне.

BBC:

В BBC написали статью о том, где сейчас лидеры российской оппозиции. Президент Владимир Путин сейчас практически беспрекословно управляет Россией. Многие критические голоса, которые когда-то высказывались, впоследствии были изгнаны, а другие оппоненты были заключены в тюрьму или в некоторых случаях убиты.

"До тех пор, как он начал свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, более двух десятилетий искоренения инакомыслия почти уничтожили оппозицию в России. В самом начале правления президента Путина он кинул могущественных российских олигархов – очень богатых людей с политическими амбициями. Все ключевые медиа в России постепенно подверглись контролю государства или поддержали официальную линию Кремля", - констатируют журналисты.

CNN:

В CNN написали , что экспорт нефти из России вернулся к довоенному уровню , несмотря на шквал западных санкций. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Москвы вырос в марте до самого высокого уровня с апреля 2020 года, подскочив на 600 000 баррелей в день, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете о нефти в пятницу. Рост увеличил приблизительный доход России от экспорта нефти до 12,7 миллиарда долларов в прошлом месяце.

По данным МЭА, доход все еще снизился на 43% по сравнению с прошлым годом, поскольку Россия вынуждена продавать свои баррели более ограниченному кругу клиентов, которые могут договориться о больших скидках.

Западные страны наложили ряд санкций на экспорт энергоносителей Москвы после того, как президент Владимир Путин отдал приказ своим войскам в Украину в феврале прошлого года. Важнейшими из них являются запреты на импорт российской морской нефти в Европейский Союз и запрет на переработанные нефтепродукты, такие как дизельное топливо, в ЕС. Но Россия, второй экспортер сырой нефти в мире, нашла готовых покупателей в Китае и Индии, чтобы заменить европейских клиентов.

Тем не менее санкции нанесли значительные удары по казне России. На минувшей неделе правительство заявило, что снижение поступлений от энергоресурсов привело к дефициту бюджета в 2,4 триллиона рублей (29 миллиардов долларов) за первые три месяца этого года. Его общий доход упал почти на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Также в CNN написали о том, что некоторые бежавшие от российской войны украинцы оказались в Сибири . Пока неизвестно, когда они вернутся домой.

"Год назад жизнь Наталии перевернула война. Вместе с семьей она бежала от боевых действий в юго-восточном украинском городе Мариуполь и перебралась в Россию. Оттуда ее и многих других украинцев российские власти поощряли совершить 4000-мильное путешествие на восток до самого края. Сибири, в прибрежный город под названием Находка на Японском море, в двух шагах от Северной Кореи. Это ближе к Аляске, чем к линии фронта", - пишут журналисты.

При отсутствии надежного эвакуационного коридора на контролируемую Украиной территорию для многих мариупольцев тогда единственным выходом был выезд в Россию. Украина называет этих беженцев принудительно депортированными, хотя Наталья говорит, что ее никто не заставлял уезжать. "Это было наше решение", - сказала она CNN по телефону с дальнего востока России, куда она переехала по прибытии прошлой весной.

Сейчас, когда российская война в Украине идет второй год, она и другие ведут неопределенное существование, не зная, смогут ли и когда вернуться домой и будут ли им рады, когда приедут туда.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты посвятили немало материалов запрету на импорт украинского зерна в Польшу. В частности, в Gazeta Wyborcza пишут , что правительство Польши не предупредило президента Дуду об эмбарго на украинские продукты. Президентский министр Марчин Пшидач заявил, что действия правительства "будут одобрены". Но неофициально из офиса президента Польши можно узнать: это проблема не Дуды, а Моравецкого.

Также там написали , что тема украинского зерна стала политической . Проблема в том, что политики разных опций, борясь за сельский электорат, часто повторяют российскую пропаганду. Лидирует традиционно антиукраинская Конфедерация. Раньше это был "стоп COVID" и "нет украинизации Польши", теперь это "Польша завалена зерном из Украины". Российская пропаганда нашла новую тему, которой хочет ухудшить польско-украинские отношения и ударить по Евросоюзу.

Кроме того, в Gazeta Wyborcza написали о еще одном мнении польских фермеров, мол, запрета на импорт агропродукции недостаточно, ведь птица и яйца из Украины вытесняют польскую продукцию с европейского рынка . Решение правительства заблокировать импорт агропродовольственной продукции из Украины в Польшу не изменит драматическую ситуацию в польском птицеводстве. "Украинская птица и яйца попадут в другие страны Европейского Союза и по-прежнему будут вытеснять нашу продукцию и там", - пишут польские птицеорганизации.