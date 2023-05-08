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OPINION

Украинское зерно и словацкая политика

Якуб Логинов
8 мая, 2023 понедельник
18:06
Мнение

Вслед за Польшей Словакия также запретила экспорт украинской продовольственной продукции

Решение приняло временное правительство Эдуарда Гегера, которое с сентября прошлого года находится в отставке, а в других вопросах, в частности военном, очень проукраинское.

Как понимать это решение? Ключевым является контекст, а это не только выборы, запланированные в Словакии на 30 сентября, но также сложная ситуация в словацком сельском хозяйстве.

На самом же деле импорт украинской продовольственной продукции в Словакию интересен словацким потребителям и словацкой экономике, а решение о его приостановлении было чисто политическим и вызванным подобным шагом соседней Польши. Это результат давления оппозиции, которая перед выборами играет на украинском вопросе и занимается популизмом.

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Словакия имеет наименее развитое сельское хозяйство из всех стран Центральной Европы

Словакия имеет наименее развитое сельское хозяйство из всех стран Центральной Европы. Частично это является следствием тяжелых природных условий: более 60% Словакии занимают горы, где развиты сугубо карпатские виды деятельности, в частности, выращивание овец и производство брынзы. Очень хорошие условия для сельской продукции есть только на юге страны — в Дунайском регионе, а также в небольшом регионе Нижний Земплин у украинской и венгерской границ.

До того как Польша, Чехия и Венгрия вели переговоры о вступлении в ЕС, все эти страны, прежде всего Польша, завоевали хорошие условия для своих крестьян. Поляки получили более высокие доплаты для сельского хозяйства и переходные периоды, благодаря чему Польша сегодня является региональным лидером в продовольственной продукции. Словакия опоздала, и в 2000 году немногие надеялись, что она войдет в ЕС вместе с Польшей, Венгрией и Чехией. Окончательно словакам это удалось (вошли в ЕС в 2004 году), однако ценой уступок в отношении сельского хозяйства, не получившего выгоды поляков.

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Страна зависит от импорта, прежде всего, из Польши и Венгрии. Следствием этого являются очень высокие цены в словацких магазинах.

Поэтому здесь развиваются всевозможные виды экономической деятельности, с промышленностью и ядерной энергетикой включительно, однако сельское хозяйство слабое. Страна зависит от импорта, прежде всего, из Польши и Венгрии. Следствием этого являются очень высокие цены в словацких магазинах. Парадоксально, словакам из Братиславы выгоднее ездить на закупки в соседние австрийские деревни, где немного дешевле, а продукты вкуснее.

Время от времени в Словакии возникают скандалы, которые имеют целью испортить имидж польской продовольственной продукции. Повод всегда похож — нашли какую-то партию плохой продукции и вдруг создается впечатление, что все польские продукты (правда, более дешевые) отравлены. Некоторые влиятельные бизнес-группы хотят таким образом избавиться от конкуренции. Сейчас ситуация похожая, однако в роли отравленной дешевой продукции выступают не польские, но украинские продукты.

Реальное продовольственное сотрудничество с Украиной дало бы шанс на развитие словацким перерабатывающим заводам и помогло бы снизить цены

Тем временем реальное продовольственное сотрудничество с Украиной дало бы шанс на развитие словацким перерабатывающим заводам и помогло бы снизить цены. В Словакии очень высокая инфляция, хотя не такая, как в Польше. Номинальный ВВП Словакии выше, чем в Польше и Румынии, однако именно из-за высоких цен Словакия упала на предпоследнее место в ЕС по показателю реального ВВП на душу населения согласно паритету покупательной способности. Словаки с этим должны что-то сделать, а украинское зерно не должно считаться проблемой, но шансом для Словакии.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Якуб Логинов — журналист словацких, польских и украинских СМИ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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