Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки, - спикер правительства Мюллер
Правительство Польши разрабатывает механизмы, позволяющие стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке. В частности, украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки
Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции.
В последние месяцы польские аграрии проводили акции протестов против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны. Поэтому в ближайшее время в Польше разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке.
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"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - подчеркнул Мюллер.
- 2 февраля польские фермеры уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- 4 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне ситуации. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом.
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