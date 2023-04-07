Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции.

В последние месяцы польские аграрии проводили акции протестов против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны. Поэтому в ближайшее время в Польше разработают новые механизмы, которые позволят стабилизировать ситуацию, вызванную экспортом украинского зерна на продовольственном рынке.

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"Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт происходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше", - подчеркнул Мюллер.