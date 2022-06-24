Украинское войско вышло из Северодонецка, - Бутусов с места происшествия
Ночью на 24 июня ВСУ оставили часть промзоны Северодонецка
Об этом с места происшествия сообщил журналист Юрий Бутусов в фейсбуке .
"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", - написали он.
Утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганскую область на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ведь растет число погибших.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное