Об этом с места происшествия сообщил журналист Юрий Бутусов в фейсбуке .

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", - написали он.

Утром 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганскую область на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ведь растет число погибших.

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