Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержания захваченных территорий и срыва активных действий наших войск по отдельным направлениям", - говорится в сообщении.

Продолжаются обстрелы позиций украинских подразделений вдоль линии столкновения, враг пытается принимать меры по перегруппировке своих войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В Генштабе отмечают, что противник не прекратил удары по жилищам мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов, в частности Харьков, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 33 авиационных удара и совершили 58 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В других направлениях противник обстрелял инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области

– в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области на Харьковском направлении – Басовое и Купянск

– Басовое и Купянск на Краматорском направлении – Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка

– Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка на Бахмутском направлении – Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка

– Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка

– Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка на Новопавловском направлении – Большая Новоселка, Новодонецкое и Времовка

– Большая Новоселка, Новодонецкое и Времовка на Запорожском направлении – Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное

– Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное на Южнобужском направлении – Таврическое, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Пруд, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку беспилотниками.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются.

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