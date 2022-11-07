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Украинское войско уничтожило пункт управления дронами и 3 склада с боеприпасами врага на Юге

7 ноября, 2022 понедельник
05:20
война с Россией

Вооруженные Силы Украины в течение 6 ноября ликвидировали на Юге 14 оккупантов и уничтожили пункт управления беспилотниками, несколько единиц автобронетехники и склады с боеприпасами врага

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в операционных районах нашей зоны ответственности стабильно напряженная, но контролируемая", – говорят военные.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение по позициям украинских войск, громадам, прилегающим к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население.

В целях уточнения положения войск Украины и корректировки огня артиллерии враг активно использует беспилотных воздушных шпионов вдоль линии столкновения и в местах нанесения системного огневого поражения: Николаев и окрестности, Никопольщина, Черноморское побережье.

Отмечается, что в течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны 2 результативных вылета. Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах.

Ориентировочные потери противника в течение боевого дня – 14 рашистов, 3 единицы автобронетехники, пункт управления БПЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения дорозведуются.

А еще, по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 рашистов, нанесен существенных утрат. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

"В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой по поводу возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

А в соседней с Одесщиной и Виннитчиной Молдове сторонники пророссийской партии "Шор" устраивают антиправительственные протесты.

"Таким образом Россия использует скрытых, работающих под прикрытием, агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране. Опасаясь симпатики украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону. Но эти социально-политические авантюры не имеют успеха", - говорят в ОК.

Контингент рашистских войск не несет критической угрозы со стороны Приднестровья. Но Силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию.

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